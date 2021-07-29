شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يتحدث عن تأهل المنتخب لربع نهائى الأولمبياد.. ويوجه رسالة لثلاثى بيراميدز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، عن تأهل المنتخب الوطني الأوليمبي، لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال جونياس، في تصريحات للمركز الإعلامي لـ"بيراميدز": “مبروك لمنتخب مصر الأولمبي، التأهل عن مجموعته في الأوليمبياد، هذا فخر كبير لنا أن يكون لدينا تلك المجموعة من اللاعبين بالفريق مشاركة في هذا الإنجاز، لكن الفخر الأكبر سيكون لمصر بكل تأكيد”.

وأضاف: “أتمنى التوفيق لجميع لاعبي المنتخب في مباراة البرازيل المقبلة، اجعلوا مصر فخورة بكم وكذلك نحن جميعًا”، وتأهل منتخبنا الأولمبي إلى ربع نهائي، بعد الفوز على أستراليا اليوم بهدفين دون رد، سلجهما أحمد ياسر ريان، وعمار حمدي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب “مياجي”.

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي نادي بيراميدز، رمضان صبحي، الذي ساهم في الهدف الأول، بعد تمريرة ساحرة عقب مراوغة لمدافع إستراليا، وأسامة جلال، صاحب الأداء الدفاعي المميز، وإبراهيم عادل، الذي حل بديلًا في الشوط الثاني.

وضمن المنتخب الوطني التأهل لربع النهائي، بعد أن جاء في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين الثالث، ونقطة عن إسبانيا صاحب الصدارة.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره البرازيلي في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.