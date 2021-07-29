شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه لـ"الخليج 365": أبويا زملكاوي ولكن قالي لو عايز تنجح روح الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، عن موعد عودته للملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مؤخراً، وقال تريزيجيه في حوار حصري لـ"الخليج 365": "لو الأمور مشيت بشكل طبيعي سأعود للملاعب في نوفمبر المقبل بعد انتهاء فترة علاجي بالكامل وسأكون بعدها جاهز للمشاركة في التدريبات والمباريات"

وسرد تريزيجيه ذكرياته مع والده الراحل والذى توفى وهو عمره 12 عاماً فقط، مؤكداً أنه كان زملكاوي جداً ولكن عندما تعلق الامر بمصلحة نجله نصحني باللعب للأهلي معلقاً :"قال لي نصاً لو عايز تنجح وتبقى حاجة روح الأهلي".

وحقق النجم المصرى محمود تريزيجيه 8 بطولات بقميص النادى الأهلى ، وتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين،

تريزيجيه من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد نجم أستون فيلا الأنجليزي من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عامًا.