شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن إقالة ضياء السيد وجهازه المعاون وعودة هيثم شعبان لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا تعيين هيثم شعبان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر لضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.
فى سياق أخر،أكد الدكتور فريد رضوان أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس، وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا مع طلائع الجيش، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.
وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.
وتعرض سيراميكا للخسارة من طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى أقيم عصر اليوم على استاد جهاز الرياضة، وسجل هدفى الطلائع إبراهيما كونيه ومحمد شحاتة فى لقاء قوى فنيا وبدنيا، حرص خلاله بسيونى على تجهيز لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
ويخوض طلائع الجيش مباراتين وديتين أمام البنك الاهلى غدا ثم أمام مصر المقاصة الجمعة المقبلة، ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وقفز الطلائع إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.