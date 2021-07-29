شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن إقالة ضياء السيد وجهازه المعاون وعودة هيثم شعبان لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا تعيين هيثم شعبان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر لضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.

فى سياق أخر،أكد الدكتور فريد رضوان أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس، وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا مع طلائع الجيش، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.