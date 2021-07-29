شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..المنتخب الأوليمبى يلتقى فراعنة اليد فى القرية الأولمبية "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إلتقى نجوم المنتخب الأوليمبى بقيادة المدير الفنى شوقى غريب مع نجوم منتخب مصرالأول لكرة اليد داخل القرية الأولمبية بأولمبياد طوكيو 2020 ، حيث تبادلا التحية و التهنئة فى ظل تأهل المنتخب الأوليمبى إلى ربع النهائى و إقتراب فراعنة اليد من التأهل أيضا فى ظل تحقيق فوزين على البرتغال و اليابان .
غادرت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى مدينة طوكيو التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، حيث يواجه البرازيل فى دور الثمانية يوم السبت المقبل فى تمام الثانية عشرة ظهرا.
وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل في عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.
تقام المباراة الرابعة لمنتخب اليد أمام السويد غدا فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.