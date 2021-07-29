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طوكيو 2020..المنتخب الأوليمبى يلتقى فراعنة اليد فى القرية الأولمبية "صور"

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القاهرة - سامية سيد - إلتقى نجوم المنتخب الأوليمبى بقيادة المدير الفنى شوقى غريب مع نجوم منتخب مصرالأول لكرة اليد داخل القرية الأولمبية بأولمبياد طوكيو 2020 ، حيث تبادلا التحية و التهنئة فى ظل تأهل المنتخب الأوليمبى إلى ربع النهائى و إقتراب فراعنة اليد من التأهل أيضا فى ظل تحقيق فوزين على البرتغال و اليابان .

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.

 

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى مدينة طوكيو التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، حيث يواجه البرازيل فى دور الثمانية يوم السبت المقبل فى تمام الثانية عشرة ظهرا.

 

وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل في عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

 

تقام المباراة الرابعة لمنتخب اليد  أمام السويد  غدا فى الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

 

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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