شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..المنتخب الأوليمبى يلتقى فراعنة اليد فى القرية الأولمبية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلتقى نجوم المنتخب الأوليمبى بقيادة المدير الفنى شوقى غريب مع نجوم منتخب مصرالأول لكرة اليد داخل القرية الأولمبية بأولمبياد طوكيو 2020 ، حيث تبادلا التحية و التهنئة فى ظل تأهل المنتخب الأوليمبى إلى ربع النهائى و إقتراب فراعنة اليد من التأهل أيضا فى ظل تحقيق فوزين على البرتغال و اليابان .

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تستغرق رحلة الفريق عبر القطار 5 ساعات.

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة مياجي صباح اليوم الخميس، متوجهة إلى مدينة طوكيو التي تبعد 30 كم عن مدينة سايتاما، حيث يواجه البرازيل فى دور الثمانية يوم السبت المقبل فى تمام الثانية عشرة ظهرا.