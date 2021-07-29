شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد استئناف الدوري بعد تأهل المنتخب الأولمبي فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة جدول الدوري الجديد يوم الأحد المقبل بعد تأهل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب للدور الثاني في أولمبياد طوكيو.

وفي حالة خروج المنتخب من الدور الثاني أمام البرازيل سيتم استئناف الدوري يوم 5 أو 6 أغسطس اما في حالة تخطي المنتخب عقبة البرازيل واستكمال المشوار سيتم استئناف الدوري يَوم 10 أو 11 أغسطس المقبل.

من جانبه كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بيراميدز والأهلي طلبا اللعب خلال فترة التوقف وآخر مباراة ستكون بين الأهلي وأسوان، وبعدها سيتوقف جدول الدوري لحين انتهاء مشوار المنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن مباراة الأهلي وأسوان اليوم الخميس ستكون آخر مباراة تقام بالدوري، وسيتم تأجيل جميع الجولات لحين انتهاء مشوار المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكمل: "إن خسرنا من البرازيل فالدوري سيعود 5 أو 6 أغسطس، وإن فزنا واستمررنا حتى نهاية الأولمبياد فسيعود الدوري 9 أو 10 أغسطس".

وأوضح مجاهد: "خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية وضعنا أكثر من تصور في حالة تأهل المنتخب الأولمبي وجميع مندوبي الأندية وافقوا.. وحطينا الجدول وموعد الانتهاء كان يوم 17 أو 20 سبتمبر في حالة وصول المنتخب للمربع الذهبي في طوكيو وأبلغنا الأندية بكامل السيناريوهات".

واعترف: "نعترف أن هناك مشكلة في الموسم ولكننا نحاول حل كل المشاكل نظرا لأننا بدأناه بشكل متأخر، هذا بالإضافة لأننا سنضطر لإيقاف المسابقة يوم 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر لارتباط منتخب مصر بخوض مباراتين ضد أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022".

واختتم مجاهد: "سنعلن الجدول الجديد للدوري بعد نهاية مشوار المنتخب.. وبناء على نتيجة مباراة البرازيل سيتم الإعلان عن الجدول.. ومن الوارد أن نعلن الجدول صباح الأحد 1 أغسطس.. ويوجد لدينا جدولان جاهزان وهنعلن في الوقت المناسب".