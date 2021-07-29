شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف رمضان يتأهل إلى نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل السباح يوسف رمضان إلى نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بعد التواجد في المركز 14 بالترتيب العام، خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو، وأنهى رمضان سباق 5 في تصفيات منافسات سباحة 100 متر فراشة في المركز الثاني بزمن قدره 51.67.

وشهدت نتائج المصريين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في هذه الأيام بالعاصمة اليابانية طوكيو، تراجعا كبيرا خلال المباريات التي أقيمت الخميس وخاصة منافسات الساعات الأولى من اليوم وحتى الآن.

وخسر يسري رزق لاعب منتخب مصر للملاكمة ، أمام منافسه لاعب كازاخستان كامشيبك كونكابايف، بنتيجة 5-0 في منافسات وزن 91 كجم، خلال مشاركته في دور الـ 16 لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر سيدات سلاح الشيش من منتخب اليابان، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 45/ 27، ليضربن موعدا مع المجر لتحديد المركزين السابع والثامن، وكانت سيدات سلاح الشيش، خسرت من المنتخب الروسى "المصنف الأول" بنتيجة 45/ 21، فى تصفيات ربع نهائي، ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

في المقابل، نجح المنتخب الوطنى فى سلاح السابر فى تحقيق إنجاز تاريخى للسلاح المصرى بعد احتلال المركز الخامس فى أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على إيران فى المباراة التصنيفية بنتيجة 45-24، وقدم المنتخب أداء رائعاً حيث يضم كل من زياد السيسى، ومحمد عامر، ومهاب سامر، والبديل الذى شارك ضد إيران مدحت معتز.

ويعتبر هذا المركز الأفضل لمصر فى فرق السلاح، حيث حصد المنتخب فى أولمبياد بكين 2008 المركز الثامن، حيث بدأ منتخب مصر مشواره فى البطولة ضد اليابان فى ثمن النهائى، ليفوز المنتخب 45-32، ولكن فى دور الثمانية، واجه منتخب مصر المصنف الأول كوريا الجنوبية، وخسر 45-37، وفاز بعدها منتخب مصر على المنتخب الروسى 45-41، ليتأهل لمواجهة إيران ويحصد المركز الخامس.

ولم تنجح الرماية أيضا في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث ودع الرامى أحمد زاهر، بطل مصر في الرماية، منافسات رماية الحفرة بعدما حقق 120 نقطة من أصل 125، خلال الخمس جولات، كما فشل عبد العزيز محيلبة في التأهل لنهائي الرماية (حفرة) بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة، محيلبة فشل في طبقين من ٢٥ في الجولة الأخيرة ليصبح مجموعة ١٢١ من ١٢٥ ويودع الاولمبياد رسميا.

وتبخرت أحلام الميدالية من منافسات الجودو، حيث ودع رمضان درويش منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبيةمن ثمن نهائي بعد الهزيمة بالإنذارات أمام المصنف الأول عالميا الجورجي. فارلام ليبارتيلياني، وكان بطل الجودو المصري تأهل إلى دور الـ 16 لأولمبياد طوكيو في منافسات الجودو وزن أقل من 100 كجم بعد الفوز على بطل باكستان شاه حسين.