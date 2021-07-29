رسميًا.. رحيل ضياء السيد عن سيراميكا كليوباترا.. ومفاجأة في البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، إعادة هيثم شعبان للعمل كمدرب للفريق الأول مع توجيه الشكر لضياء السيد والذي تولى قيادة الفريق خلفًا لشعبان.

وكان هيثم شعبان تولى القيادة الفنية لسيراميكا كليوباترا في وقت سابق حيث قاده للصعود إلى دوري we المصري مطلع الموسم الحالي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأفاد بيان سيراميكا، أنه تم توجيه الشكر إلى ضياء السيد وجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق خلال المرحلة الماضية.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا الترتيب الحادي عشر في جدول دوري we المصري برصيد 33 نقطة بعد خوضه 27 مباراة في المسابقة المحلية.