اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري والكأس.. وجدول جديد الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز، وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.

كما قرر مجاهد، تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، على أن يتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل.

تأتي هذه القرارات عقب تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني يوم السبت المقبل (31 يوليو) مع البرازيل في مباراة ربع النهائي.

وكان مصدر قد أكد لـ"الخليج 365" أمس الأربعاء، أن اتحاد الكرة يدرس تأجيل عددٍ من الخيارات المتاحة أمامه لإجراء تعديلات على جدول الموسم الجاري من دوري We المصري، بعد تأهل منتخب مصر لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو...

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جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة (27 جولة)، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة (25 جولة).