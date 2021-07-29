رقم تاريخي لشوقي غريب واستثنائي للأهلي في مواجهات الكرة المصرية مع للبرازيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضرب منتخب مصر الأوليمبي موعداً مع المنتخب البرازيلي بطل الذهبية للنسخة الماضية في دور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو والتي تقام ظهر السبت القادم.

ودائماً ما تشهد المواجهات المصرية - البرازيلية في كرة القدم مواجهات مثيرة ومتقاربة وتنتهى بشق الأنفس على صعيد الأندية أو منتخبات الشباب أو حتى المنتخب الأول.

ويعد شوقي غريب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر هو المدرب المصري الوحيد الذي واجه البرازيل مرتين حيث واجه ودياً منتخب السامبا في دورة قطر الودية عام 2003 مع المنتخب الأوليمبي وتعادل 1-1 وقابل نفس المنتخب ودياُ في القاهرة 17 نوفمبر الماضي وفاز بهدفين مقابل هدف.

دورة قطر الودية شهدت مشاركة محمد شوقي مساعد شوقي غريب الحالي والذي كُلف برقابة النجم البرازيلي كاكا في المباراة لتنشأ بينهما صداقة كانت سبباً في عناقهما عقب مواجهة منتخب مصر مع البرازيل في كأس العالم للقارات 2009.

شوفي غريب عاد بعد 18 عام لمواجهة البرازيل ودياً ليحقق أول فوز لمنتخب جماعي لكرة القدم على ملوك اللعبة في المباراة التي أقيمت عى ستاد القاهرة وحول فيها الفراعن الصغار تأخرهم 0-1 إلي فوز 2-1 بهدفي كريم العراقي وأحمد ياسر ريان الأساسيان مع المدرب.

المواجهة الأولى التي جمعت منتخب مصر والبرازيل كانت في طوكيو أيضاً ولكن في نسخة أولمبياد 1964 حيث تعادل المنتخبين 1-1 قبل أن يلتقيا في نفس المنافسة بلندن 2012 ليفوز راقصو السامبا 3-2 بصعوبة.

وجمعت مصر والبرازيل مواجهة وحيدة في بطولات الشباب وتحديداً في كأس العالم 2011 وتعادل الفريقين 1-1 في مباراة شهدت مشاركة أحمد حجازى قائد المنتخب الحالي .

وكانت المباراة الوحيدة بين مصر والبرازيل التي انتهت بفارق أكثر من هدفين في عام 2011 ودياً في قطر والتي انتهت 2-0 لصالح المنتخب الأصفر.

ويحمل الأهلي رقم استثنائياً بكونه الممثل الوحيد للكرة المصرية الذي تغلب على ممثل للبرازيل في مباراة رسمية حيث تغلب الفريق الأحمر على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة الماضية في بطولة كأس العالم للأندية في محاولته الثالث ضد الأندرية البرازيلية حيث سبق وأن خسر مرتين في 2005 من إنترناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2 وفي 2012 من وكورينثيانز البرازيلى 0-1.