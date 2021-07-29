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بالفيديو.. عصر يوجه رسالة للجماهير.. ويؤكد: لعبت ضد ما لونج من أجل الفوز

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وجه عمر عصر لاعب تنس الطاولة، الشكر لزملائه ومدربيه والجماهير المصرية التي دعمته خلال مشواره بدورة الألعاب الأولمبية.

وخسر عمر في مباراة ربع النهائي أمام البطل الصيني ما لونج بنتيجة 4-1، ليودع منافسات فردي رجال.

وعبر مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال عصر: "أشكركم جميعا، كنتم داعمين لي من بداية البطولة".

وأضاف: "مباراة الأمس أمام ما لونج كانت صعبة، هو لاعب غير عادي، لكنني سعيد لأنني كنت ألعب من أجل الفوز".

وتابع: "أنا أؤمن بأن من يرتدي قميص منتخب مصر لا يكبر خصم في عينه، عليك أن تلعب جيدا وتظهر لخصمك انك لا تحترمه زيادة عن اللزوم".

وأتم: "شجعوا أبطالنا، منتخب اليد يقدم أداء رائع الدورة وأمامه مباراة قوية ضد السويد، كذلك القدم سيواجه البرازيل، ادعموا إيهاب عبد الرحمن.. كلنا نقف خلف أبطالنا وندعمهم".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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