صفقات يوفنتوس | أليجري يضع كروس في الخطة البديلة تحسبًا لفشل ضم لوكاتيلي

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي بقيادة مدربه أليجري إلى تدعيم خط وسط فريقه، ويضع نجم ريال مدريد الألماني توني كروس، ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي 2021.

وبالرغم من أن مانويل لوكاتيلي، يعد الأولوية الأولى لنادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2021، إلا أن أليجري قد يفكر في الحصول على خدمات نجم وسط ريال مدريد، حال فشل إتمام صفقة لاعب نادي ساسولو.

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن نادي يوفنتوس يسعى لخطف توني كروس من ريال مدريد في ظل ثورة التطهير التي يتبناها النادي الملكي، وذلك بعد رحيل أهم لاعبان في الخط الخلفي وهما؛ قائد الفريق سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان، ورافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد.

ودون المساس بإرادة يوفنتوس لحسم صفقة لوكاتيلي، إذا أتيحت الفرصة المناسبة، يمكن للبيانكونيري أيضًا شن هجوم نحو خط وسط النادي الملكي، توني كروس.

وأشارت الموقع، أن في حالة وجود طريق مناسب لآرون رامزي، الذي يريد الرحيل عن السيدة العجوز، سيفكر عملاق إيطاليا في جلب خط وسط الميرينجي مستفيدًا من مغادرة اللاعب الويلزي.

ويرى الموقع الإيطالي، أن 40 مليون يورو من القيمة السوقية لكروس ستكون كافية لتأمين تعاقده مع نادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2021.

الجدير بالذكر ان إدارة السيدة العجوز، تأمل في التخلص من عدد من لاعبي الفريق الغير مرغوب في وجودهم بسبب خروجهم من حسابات أليجري المدرب الفريق الإيطالي.