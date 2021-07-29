رسميًا | تأجيل مباريات الدوري والكأس.. ومواجهة مصر والبرازيل تحدد المواعيد الجديدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل جميع مباريات بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر رسميًا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور ربع النهائي.

وضرب المنتخب المصري موعدًا مع البرازيل، بعد الصعود كثاني المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط رفقة المتصدر إسبانيا بـ5 نقاط، بينما تأهل منتخب السامبا وبطل ذهبية ريو دي جانيرو 2016 كأول المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيلي، السبت المقبل 31 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى دور نصف النهائي ويصطدم بمن سيفوز في لقاء المكسيك أو كوريا الجنوبية.

وقرر اتحاد الكرة تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر بحيث يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.

وكان أحمد مجاهد أوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه تم وضع جدولين جديدين على حسب ما سيحدث، ففي حالة خروج مصر سيستأنف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، وفي حالة تأهل مصر ستعود المباريات يومي 9 و10 من نفس الشهر وهو ما سيتم إعلانه بناء على نتيجة مباراة مصر والبرازيل.

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، إلى أن التعديلات تمت قبل سفر المنتخب لطوكيو وفي حضور مندوبي جميع الأندية، والكل يعلم بالسيناريوهات وليست مفاجأة كما يحاول البعض تصور ذلك.