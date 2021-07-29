‏صفقات الزمالك | اللجنة المؤقتة ترفض بناصر ونيكاتي رغم طلب كارتيرون

رفضت لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، الدخول في مفاوضات رسمية مع مهاجم الوحدة السعودي يوسف نياكاتي، ولاعب وسط موناكو الفرنسي السابق المغربي يوسف أيت بناصر، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتهى عقد يوسف أيت بناصر مع موناكو الفرنسي ويمكنه التوقيع لأي نادي مجانًا، بعدما أعير لنادي كان ثم لسانت إيتيان ثم إلى بوردو في عام 2020، ويرغب أكثر من نادي في التعاقد معه.

ويحق للمحترف الفرنسي ذات الأصول المالية يوسف نياكاتي فسخ عقده مع الوحدة، إذ أن العقد الذي وقعه مع النادي في الصيف الماضي لمدة 3 مواسم، يحتوي على بند يتيح له فسخه حال الهبوط إلى الدرجة الأدنى، الأمر الذي يعني أن اللاعب ليس ملزماً بالبقاء حتى نهاية عقده.

وطلب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، التعاقد مع الثنائي قبل أن يتعاقد معهم نادي آخر، ويريد التعاقد مع يوسف أيت بناصر، لتعويض رحيل فرجاني ساسي، بينما يرغب في نيكاتي لتدعيم الخط الهجومي.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين الثنائي على لجنة الزمالك، للتعاقد معهما في ظل ترحيبهما باللعب لصالح القلعة البيضاء، ومع تأكيد كارتيرون برغبته في ضم الثنائي، إلا أن لجنة الزمالك المؤقتة لم تتخذ أي إجراء رسمي لبدء المفاوضات.