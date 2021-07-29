بالصور | تشيلسي يكشف عن قميصه الاحتياطى لموسم 2022

كشف نادى تشيلسى الإنجليزى، اليوم الخميس، عن قميصه الاحتياطى الذى سيخوض به المنافسات الخارجية عن ملعبه بدءًا من الموسم المقبل 2022، وذلك على صعيد الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى أبطال أوروبا، والكؤوس المحلية بإنجلترا.

ونشر النادي الإنجليزي صورًا للقميص الاحتياطي للفريق، والذي يتميز باللونين الأصفر والأسود، على عكس المعتاد في السنوات الماضية بتصاميم البلوز للأطقم الاحتياطية.

وتوج نادى تشيلسى الإنجليزى بلقب دورى أبطال أوروبا وحصل البلوز على دعم نقدى كبير بعد فوزه بالمباراة النهائية على حساب مانشستر سيتى.

ويستعد نادي تشيلسي لمواجهة كريستال بالاس على ملعب “ستامفورد بريدج”، يوم 14 أغسطس المقبل، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

والجدير بالذكر أن، تشيلسى تأهل للعب فى بطولة كأس العالم للأندية، التى سوف تستضيفها اليابان فى نهاية عام 2021، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا، عقب فوزه على فريق مانشستر سيتى بهدف نظيف سجله الألمانى كاى هافيرتز، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين السبت على ملعب “دراجاو” فى مدينة بورتو البرتغالية.