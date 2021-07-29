بني ياس الإمارتي يفاوض الوداد المغربي لضم الكعبي واللاعب يثير الغموض

دخل نادي بني ياس الإماراتي في مفاوضات جادة مع الوداد المغربي، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق أيوب الكعبي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم الخط الهجومي بلاعب أجنبي.

وتألق أيوب الكعبي مع الوداد المغربي هذا الموسم، وحصد لقب هداف الدوري المغربي رسميًا برصيد 18 هدف، بفارق هدفين عن مهاجم الرجاء المغربي والمنضم حديثًا للشارقة الإمارتي، الكونغولي بين مالانجو.

وقدم نادي بني ياس الإماراتي عرضًا ماليًا يناهز 3,5 مليار سنتيم للتعاقد مع أيوب الكعبي، لمعالجة الضعف الذي يعاني منه الفريق الإماراتي على مستوى خط الهجوم خاصة وأنه لا يمتلك أي مهاجم أجنبي، حسبما ورد بموقع sport7 المغربي.

وأجلت إدارة الوداد الرياضي المغربي برئاسة سعيد الناصيري، مناقشة كافة العروض التي وصلتها مؤخرًا، حتى انتهاء مسابقة كأس العرش من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، إذ أن الفريق لديه مباراة مع المغرب التطواني بنصف النهائي.

من جانبه أكد الكعبي في تصريحات تلفزيونية، على هامش إحتفالات التتويج باللقب رقم 21 في تاريخ النادي، أنه غير سعيد، بالرغم من تسجيله 18 هدفًا، موضحًا أنه كان يطمح إلى تسجيل أكثر من ذلك، باعتباره مهاجم صريح.

وأوضح الكعبي بأن حمل قميص الوداد الرياضي، يشكل ضغطًا على أي مهاجم مهما كان حجمه، على اعتبار أن الجمهور الودادي يطالب المهاجم دائما بالتسجيل.

وأثار اللاعب الغموض حول مستقبله مع الفريق، حينما تم سؤاله أجاب الكعبي: “الغيب يعلمه الله، بقيت ولا مشيت الوداد مكايوقفش على لاعب واحد”.