صفقات تشيلسي | نجم إنتر يرفض عودته للبلوز في الميركاتو الصيفي 2021

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، رفض العودة المحتملة إلى ناديه السابق تشيلسي، بالرغم من تلقيه عرض براتب أعلى مما يتقاضاه مع النيراتزوري.

ووفقًا لـ “لاجازيتا ديلو سبورت”، أجرى تشيلسي محادثات مع النجم البلجيكي، وعرض عليه العودة إلى ستامفورد بريدج.

ومع ذلك ، يريد الدبابة البلجيكية البقاء في إنتر ورفض مواصلة المفاوضات مع البلوز.

وتفيد الصحيفة الإيطالية، أن لوكاكو لا يريد مغادرة ملعب جوزيبي مياتزا على الرغم من أنه عُرض عليه راتبًا أعلى في لندن.

لوكاكو ، البالغ من العمر 28 عامًا، سينتهي عقده مع بطل إيطاليا في يونيو 2024، حيث انضم إلى النيراتزوري قادمًا من مانشستر يونايتد بقيمة 74 مليون يورو.

وكان تشيلسى قد تعاقد مع روميلو لوكاكو صيف 2011 قادمًا من أندرلخت البلجيكى لكنه لم يشارك سوى فى 15 لقاء فى كل المسابقات ولم يسجل أهدافا وهو ما دفع الفريق إلى إعارته لويست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون الذى انتقل إليه رسميًا صيف 2013 قبل أن يرحل لمانشستر يونايتد صيف 2017.

ونجح في تسجيل 64 هدفاً في 95 مباراة مع بطل الدوري الإيطالي خلال فترة السنتين التي قضاها بقميص النيراتزوري.

ولكن الإنتر في مشكلة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا واضطر إلى بيع أشرف حكيمي لموازنة الرواتب داخل الفريق.

ومع ذلك، فهم لا يخططون لبيع أحد نجومهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، لذلك من المتوقع أن يبقى لوكاكو حسبما ذكرت الصحيفة.