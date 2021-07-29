أولمبياد طوكيو 2020 | تعديل على تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل

استقر المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، على إجراء تعديلات على تشكيل الفراعنة خلال المباراة المُقبلة أمام المنتخب البرازيلي، ضمن منافسات دور ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وضرب المنتخب المصري موعدًا مع البرازيل، بعد الصعود كثاني المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط رفقة المتصدر إسبانيا بـ5 نقاط، بينما تأهل منتخب السامبا وبطل ذهبية ريو دي جانيرو 2016 كأول المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيلي، السبت المقبل 31 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى دور نصف النهائي ويصطدم بمن سيفوز في لقاء المكسيك أو كوريا الجنوبية.

وينوي شوقي غريب الحفاظ على المنظومة الدفاعية كما هي مثلما لعب بها في المباريات السابقة بدون تغيير، بوجود الخماسي، محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – أسامة جلال – كريم العراقي – أحمد فتوح، وخلفهم الحارس محمد الشناوي.

ويجري شوقي غريب تعديلا وحيدًا في وسط الملعب، بالبدء بعمار حمدي بجوار أكرم توفيق مثلما فعل في مباراة الأرجنتين، لكنه تخلى عن لاعب الأهلي والمُعار للاتحاد السكندري في مواجهة أستراليا من أجل التحرر الهجومي والزيادة العددية في الهجوم، إلا أنه يواجه السامبا بحذر دفاعي.

ويدفع مدرب منتخب مصر بالثنائي رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان في خط الهجوم، إلا أنه يُفاضل بين طاهر محمد طاهر وصلاح محسن لبدء المباراة، لكن حظوظ الأول مرتفعة والأقرب لبدء اللقاء.

ويدخل غريب مباراة البرازيل بطريقة اللعب 5-2-3 في حالة الدفاع، وتتحول طريقة اللعب في حالة الهجوم إلى 3-4-3، ويعتبر إبراهيم عادل وناصر منسي أول أوراق المدرب في الشوط الثاني.