صفقات الهلال | تفاصيل المفاوضات مع وست بروميتش لشراء ماثيو بيريرا

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع جناح فريق ويست بروميتش ألبيون البرازيلي ماثيو بيريرا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل رغبة الزعيم بتدعيم الخط الهجومي.

وتعاقد وست بروميتش مع اللاعب البرازيلي في موسم 2019/2020، على سبيل الإعارة مع خيار شراء إلزامي بقيمة 9.5 مليون يورو، إذا لعب 30 مباراة مع الفريق، وتم الوصول إلى عدد المباريات وتم تفعيل البند.

وأجرى مسئولو نادي الهلال محادثات مع وست بروميتش ألبيون، للتعاقد مع ماثيوس بيريرا، ويأمل الزعيم الذي يدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، في التعاقد مع المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا، حسبما ورد بصحيفة أبولا.

ويرغب وست بروميتش في بيع اللاعب بعدما ودع الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه يريد 25 مليون يورو للتخلي عن لاعبه، بينما قدم الهلال عرضًا بـ15 مليون يورو، وهي نقطة الخلاف بين الناديين.

ويريد ماثيوس بيريرا العمل مع ليوناردو جارديم وينتظر انتهاء المفاوضات، خاصة وأنه المدرب البرتغالي كان يرب في التعاقد معه حينما تولى تدريب موناكو الفرنسي.

ورغم هبوط وست بروميتش إلى الدرجة الأولى، أنهى اللاعب البرازيلي الموسم بـ 34 مباراة وسجل 12 هدفًا، ويمتلك ماثيوس بيريرا عقدًا مع النادي حتى عام 2024.