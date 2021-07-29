صفقات يوفنتوس | أليجري يطلب استعادة نجمه السابق من برشلونة

طلب ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، من الإدارة استعادة البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة الحالي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ورحل ميراليم بيانيتش عن فريق يوفنتوس الصيف الماضي للانضمام لفريق برشلونة بمبلغ قدّر بـ 60 مليون يورو، لكن لم يحصل اللاعب البوسني على الفرصة الكاملة مع البرسا ، لذلك يرغب في العودة مجدداً للبيانكونيري.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ماسيمليانو أليجري يريد استعادة بيانيتش إلى الفريق مجددا، ولكن النادي الإيطالي لم يحسم قراره بعد بشأن هذا الأمر.

وأكملت الصحيفة أن خيار عودة بيانيتش ليوفنتوس على طاولة المفاوضات، ولكن إدارة النادي لم تقرر بعد موقفها النهائي من استعادة بيانيتش.

وأوضحت الصحيفة، أن أليجري لا يخفي رغبته في استعادة ميراليم بيانيتش، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة يوفنتوس.

وفي المقابل، يرغب نادي برشلونة في الاستغناء عن اللاعبين الغير مرغوب فيهم، ومن ضمنهم ميراليم بيانيتش، لحل أزمة سقف رواتب اللاعبين، لذا ستقوم بتسهيل الأمور على يوفنتوس إذا قرر التعاقد معه مجدداً.