بعد انتقال فاران.. من هم أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميصي ريال مدريد ومانشستر يونايتد؟

حصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على خدمات المدافع الفرنسي رافاييل فاران بشكل رسمي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعد أن توصّل الناديين الإسباني والإنجليزي، لاتفاق كامل يقضي بضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ونجح فاران فى تسجيل 17 هدفًا خلال مشاركته فى 360 مباراة بجميع البطولات مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وتقسم أهداف فاران مع ريال مدريد على البطولات كالتالى: 8 أهداف في الدوري الإسباني، 7 أهداف في كأس ملك إسبانيا، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وخلال السنوات الماضية دائمًا ما كانت تشهد صفقات بين مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص ريال مدريد ومانشستر يونايتد:

1- ديفيد بيكهام

تواجد في مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 1992 حتى 2003، ولعب بقميص ريال مدريد في 2003 حتى 2007.

2- رود فان نيستلروي

المهاجم الهولندي، تواجد في مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2001 حتى 2006، ثم انضم للنادي الملكي من 2006 حتى 2010.

3- جابرييل هاينزه

المدافع الأرجنتيني، تواجد في مانشستر يونايتد في الفترة من 2004 حتى 2007، ثم انتقل إلى صفوف ريال مدريد من 2007 حتى 2009.

4- مايكل أوين

تواجد في ريال مدريد خلال موسم 2004-2005، ثم رحل إلى الدوري الإنجليزي ليخوض تجربة جديدة من خلال بوابة مانشستر يونايتد في 2009 حتى 2012.

تواجد في مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 حتى 2009، ثم انتقل في صفقة قياسية إلى ريال مدريد بدأت من 2009 حتى 2018.

6- دي ماريا

تواجد دي ماريا في ريال مدريد في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ثم انضم لمانشستر يونايتد لمدة موسم واحد فقط من عام 2014- حتى 2015.

7- خافيير هيرنانديز

تواجد في مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2010 حتى 2015، وخلال عام 2015 تواجد رفقة ريال مدريد على سبيل الإعارة.

8- فاران

تواجد في ريال مدريد في الفترة ما بين 2011 حتى 2021، وبداية من 2021 سيتواجد في صفوف مانشستر يونايتد.