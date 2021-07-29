ليس جريزمان.. مهاجم برشلونة يضع خطته للرحيل عن كامب نو

اقترب اللاعب الألباني ري ماناج من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.

مهاجم برشلونة الذي يشارك في الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع الفريق الأول ينتظر القرار النهائي من الإدارة الكتالوني حول مستقبله، حيث يستمع النادي إلى العروض المقدمة له في الوقت الحالي.

وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن هناك ثلاثة أندية يرغبون في الحصول على خدمات المهاجم الشاب من برشلونة وهم؛ نادي قادش الإسباني، ونادي ساسولو الإيطالي، ونادي فاماليساو البرتغالي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الفرق الثلاثة أبدت إستعدادها لدفع ثمن عقد اللاعب الذي قد يتراوح بين 3 و5 ملايين يورو.

وقالت الصحيفة الإسبانية :”أن المبلغ ليس سيئاً بالنسبة للاعب الشاب الذي تم دفع 700 ألف يورو مقابل التعاقد معه”.

وختمت الصحيفة: “ماناج يجب أن يحسم قراره علماً أن برشلونة يتمتع بعلاقة جيدة مع النادي البرتغالي وساسولو الذي باع له مارلون سانتوس قبل ثلاث سنوات”.