معسكر النصر | اليوم.. الودية الثانية أمام أبويل القبرصي

يخوض فريق النصر السعودي الودية الثانية خلال معسكره الإعدادي للموسم الجديد والمُقام حاليًا ببلغاريا، أمام نظيره أبويل القبرصي، في المباراة التي ستقام في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتعتبر هذه الودية الثانية للنصر في معسكر بلغاريا، بعد أن فاز في اللقاء الودي الأول أمام فريق بانديف اكاديميا القبرصي، بثنائية نظيفة سجلها عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح آدم.

ويعد فريق أبويل أحد فرق الدوري القبرصي الممتاز وحقق اللقب 25 مرة وهو رقم قياسي كان آخرها رباعية متتالية من موسم 2015-2016 وحتى 2018-2019، وأول مرة كانت في موسم 1935/1936، كما فاز بكأس قبرص 21 مرة في تاريخه وهو رقم قياسي وكانت أول مرة في موسم 1936/1937.

وواصل العالمي تدريباته الجماعية، مساء أمس الأربعاء حيث ركز المدير الفني للفريق البرازيلي مانو مينزيس، على الطريقة التي سيدخل بها مباراة اليوم، وبدأ المران بتدريبات لياقية تبعها مناورة على منتصف الملعب واختتم المران بالتدريب على الكرات الثابتة.