الهلال السعودي يطلب الاستعانة بالحكام الأجانب في 15 مباراة بالدوري

طلبت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لكافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم التي تجرى على أرضه، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد 2021-2022.

وتقدمت إدارة الهلال بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباريات في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد، وذلك ضمن مطالب الموسم الجديد، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

ومن المتوقع أن يدفع نادي الهلال 3 ملايين ريال و285 ألفًا، من أجل إبعاد الحكم المحلي عن مبارياته التي تُلعب على أرضه ويبلغ عددها 15 مباراة، كما أن تكلفة طاقم التحكيم الواحد 219 ألف ريال سعودي في كل مباراة، بحسب ما أعلن الاتحاد السعودي في وقت سابق.

وكان الاتحاد السعودي قد قرر في بداية الموسم الماضي، اعتماد 7 طواقم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

وامتنعت أغلب الأندية عن طلب حكام أجانب في الكثير من المباريات ولم تتم الاستفادة من أفضلية طلب الحكام الأجانب السبعة عدا الهلال الذي طلب ستة أجانب جميعها على ملعبه أمام كل من أبها والاتفاق والرائد والقادسية والباطن والأهلي كسب أربع منها وتعادل في واحدة وخسر واحدة.