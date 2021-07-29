أولمبياد طوكيو.. منتخب مصر يبلغ ربع نهائي مسابقة كرة القدم

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب المصري، الأربعاء، دور ربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، عقب فوزه على نظيره الأسترالي 2-0، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.



وسجل منتخب مصر في هذه المباراة، أحمد ياسر ريان، وعمار حمدين، في الدقيقتين 44، و85 على التوالي.



وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع إسبانيا (1-1).



وتأهل منتخب إسبانيا كأول المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط.



ويلتقي منتخب مصر في دور الربع مع البرازيل، الذي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، يوم السبت المقبل.



