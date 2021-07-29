شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُمدد عقد أكرم توفيق لـ2025 بعد عودته من الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولو النادي الأهلي على تمديد عقد أكرم توفيق نجم وسط الفريق الأحمر لمدة موسمين اضافيين، حيث ينتهي عقده موسم 2023 ليتم الاتفاق على إضافة موسمين في عقده مع تعديل القيمة المادية التي يحصل عليها، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع أكرم توفيق فور عودته من المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو لتوقيع العقود.

الأهلي يرفع قيمة عقد أكرم توفيق

ويتقاضى أكرم توفيق سنوياً مبلغ 2 مليون و800 الف جنيه، إلا أن إدارة الأهلى ترغب في رفع قيمة عقده لـ5 ملايين جنيه سنوياً لتعويضه عن رفض عروض الأحتراف التي تلقاها مؤخراً، ولاقناعه بالاستمرار داخل النادي وصرف النطر عن فكرة الاحتراف في المستقبل القريب.

أكرم توفيق يقدم مستويات ممتازة مع الأهلي والمنتخب

ويقدم أكرم توفيق مستويات ممتازة سواء مع الأهلي أو منتخبنا الاوليمبي ليثبت نفسه بين الكبار، وشبهت الجماهير توفيق بأحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، الذي تواجد لمدة 11 عامًا داخل جدران القلعة الحمراء، محرزًا العديد من البطولات، ويتشابه أكرم توفيق مع أحمد فتحي في العديد من الأشياء أبرزها اللعب بقتالية وروح عالية، أيضا القدرة على أداء أكثر من مركز بنفس الكفاءة.

ويقود أكرم توفيق المنتخب الأوليمبى ببراعة شديدة فهو العنصر الأكثر إجادة فى صفوف الفراعنة الصغار فى أوليمبياد طوكيو الحالية بعدما قاد المنتخب لدور الثمانية ليواجه البرازيل يوم السبت المقبل بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا، في دور الـ8 لاوليمبياد طوكيو بعد تاهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثاني في مجموعته التي ضمت أسبانيا صاحبة المركز الأول و استراليا و الأرجنتين.

أكرم توفيق يرفع شعار "ممنوع الأرجزة"

تتغنى جماهير الأهلى بأداء أكرم توفيق القتالى الذى كان خير بديل لغياب محمد هانى في المباريات الماضية، وخاصة أمام الترجى التونسى بعدما منع الليبى حمدو الهونى من المرور في أكثر من مناسبة وكان أحد أسباب تأهل الأهلى لنهائى أفريقيا قبل أن يتألق أمام كايزر تشيفز ليقود المارد الاحمر بالتتويج بدوري الابطال الافريقى للمرة العاشرة فى تاريخه، وحجز أكرم توفيق موقعاً أساسياً بتشكيلة الأهلى بعد الأداء الرجولى، خاصة أنه يرفع شعار "ممنوع الأرجزة" في الجبهة اليمنى وهى الجملة التي اشتهر بها في مونديال الأندية أمام بالميراس البرازيلى.





أكرم توفيق جوكر الاهلى والمنتخب الاوليمبى

أكرم توفيق خرج في إعارة سابقة إلى نادي الجونة، خلال الموسم الماضي، حيث تألق مع الفريق الساحلي، لينضم بعد ذلك إلى صفوف المنتخب الأوليمبي ويصبح أحد أهم عناصره ويساهم مع زملائه في التتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر عام 2019، ليحجز الفراعنة تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، تألق أكرم توفيق سواء في الجونة أو مع الفراعنة، جعله يفرض نفسه على قائمة العائدين للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة رغم أنه يلعب في مركز يعج باللاعبين المميزين وهو وسط الملعب، الذي يضم أسماء رنانة مثل عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج، بالإضافة لإجادة الكثير من اللاعبين بالفريق اللعب في هذا المركز مثل رامي ربيعة ومحمود متولي، كانت عودة أكرم توفيق، قراراً موفقاً من مسئولي الفريق الأحمر، خاصة بعد ضغط المباريات وسقوط الكثير من الاصابات بين صفوف الفريق، سواء في مركز الوسط أو الظهير الأيمن، ليتم الاستعانة بأكرم توفيق الذي أجاد في كلا المركزين، ليسد الثغرات ويصنع الفارق مع زملائه.