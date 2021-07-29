شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد: الأولمبياد حرمتنى من امتحانات الثانوية وأحتفل بطريقة رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد السيد، بطل مصر فى لعبة السلاح أن مشاركته فى الأولمبياد منعته من حضور امتحانات الثانوية العامة، وكان محمد السيد قد حصد المركز الثامن فى منافسات الأولمبياد رغم صغر سنه ومواجهته لأبطال كبار فى اللعبة.

وقال محمد السيد فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": تغيبت عن امتحانات الثانوية العامة بسبب الأولمبياد ونسقنا مع وزارة التعليم أن أدخل الامتحانات فى الدور الثانى محتفظاً بدرجاتى، حتى الآن أرى الطلاب تبكى من الامتحانات لكنى لم أدخلها.

وأضاف: أنا المصنف الأول في اللعبة سني 18 سنة، وشقيقي أحمد السيد صاحب الـ24 سنة هو المصنف الثالث، وتأهلت للأولمبياد بعد حصد بطولة أفريقيا التى بدأت منافستها فى أبريل الماضى، وكان أمامى 3 أشهر فقط للإعداد إلى الأولمبياد.

وواصل: كنت المصنف 26 على البطولة، وعرفت بالقرعة قبل المباريات بيوم، واجهت لاعب فرنسى فى أول مباراة كان قد حصد ذهبية ريو دي جانيرو، ولكن هذا لم يشكل فارق بالنسبة لى فى النهاية تواجهنا رجل لرجل وكل منا معه سيفه.

وأكمل بطل السلاح: بدأت فى أولمبياد الشباب 2018 وحصدت المركز الرابع بعدها بدأ الجميع يعرف اسمى، ثم شاركت في بطولة العالم، وحققت ميدالية.

واختتم: بحب كريستيانو رونالدو جداً وأعتبره أعظم رياضي في التاريخ، وقرأت عنه الكثير وأحتفل على طريقته، ولم أخطط للاحتفال بطريقته في الأولمبياد لكنها جاءت صدفة.