شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح الصفقة الكبرى ..الزمالك يطلب شراء دونجا وجابر وبيراميدز يريد زيزو والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن إدارتي الزمالك وبيراميدز اتفقا على عقد صفقة تبادلية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الناديين، ولرغبة كل نادي منهما في الحصول على لاعبين من الفريق الأخر لتدعيم صفوفهما بالشكل المطلوب، ويدخل الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رباعي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وأحمد توفيق لضم اثنين منهم، في الوقت الذي ترغب إدارة بيراميدز في ضم واحد من الثنائي محمود حمدي الونش أو أحمد سيد زيزو نجما الفريق الأبيض.

وأبدت إدارة بيراميدز مرونه في التفريط في 2 من الاربعة المطلوبين للزمالك، في الوقت الذي تتحفظ الإدارة البيضاء على بيع زيزو أو الونش لبيراميدز ليتم مطالبة الاخير باختيار لاعبين أخرين داخل صفوف الفريق، حيث يرغب بيراميدز في شراء حارس لتعويض إصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي لتوافق إدارة الزمالك على بيع واحد من حراسها لبيراميدز.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة توافق بين الطرفيين على اللاعبين الذين سيدخلوا الصفقة التبادلية، حيث يعكف الطرفان حالياً على الوصول لصيغة اتفاق بشأن اللاعبين بعد الاتفاق شبة رسمي على عقد صفقة كبيرة في الانتقالات القادمة.