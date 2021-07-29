شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائه من الإصابة .. شيكابالا يظهر فى ودية الزمالك وأبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، في ودية فريقه مساء اليوم أمام أبها السعودي بعد شفائه من الإصابة التي عاني منها مؤخرا بشد في العضلة الخلفية.

وأدي شيكابالا تدريبات تأهيلية طوال الفترة الماضية أثناء وجوده في معسكر الزمالك بالإسكندرية بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات التي سبقت توجه الفريق للمعسكر، وغاب عن ودية فريقه أمام منتخب الدرجة الثانية منذ ساعات.

وشارك شيكابالا في تدريبات الكرة مع زملائه بالزمالك خلال الساعات الماضية، ليصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات وقرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تواجده علي مقاعد البدلاء في ودية أبها مع إشراكه في نهاية المباراة لبعض الوقت ليستعيد حساسية المباريات ورفع لياقته البدنية.

فيما يواصل حازم إمام غيابه عن وديات الزمالك للمرة الثانية علي التوالي حيث يؤدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.

مباراة اليوم يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون لتحديد الملامح الرئيسية للتشكيل الذي سيخوض به مباراة المحلة، خاصة أنه خاض مباراة منتخب القسم الثاني الودية التي أقيمت منذ أيام وانتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف، بالتشكيل الأساسي كاملا، بخلاف غياب محمود الحمدي الونش وامام عاشور المشاركان مع المنتخب الاوليمبي في اوليمبياد كوكيو المقامة حاليا.