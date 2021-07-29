شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الاتحاد الدولى للإسكواش يكشف سبب استبعاد اللعبة من الأولمبياد × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح كريم درويش مدير قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وبطل العالم السابق، سبب استبعاد لعبة الاسكواش بشكل مستمر عن الأولمبياد، وكتب درويش عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:انا حابب اوضح بعض الامور الخاصة بالاسكواش و الألعاب الاوليمبية:

1- الاسكواش مش هتكون متواجدة في باريس2024

2- الاسكواش لديها امل ضعيف جدا لتواجدها في دورة لوس أنجلوس 2028 لانها لعبة غير معروفة في امريكا

3- أملنا الوحيد من وجهة نظري هيكون في دورة سيدني 2032

4- للعلم، مافيش حاجه اسمها ان لو الاسكواش دخلت الاوليمبياد ان مصر هتضمن 20 ميدالية ذهبية و الكلام ده! لان كل دولة ليها عدد محدد من اللاعيبة للاشتراك في البطولة.

5- لو الاسكواش دخلت الاوليمبياد، مصر هتفضل متصدرة اللعبة برضه لمدة 8-10 سنوات على الاقل و بعد كده الصدارة هتقل بشكل ملحوظ!

6- من ضمن اسباب عدم ادراج الاسكواش، هي ان اللجنة الاوليمبية الدولية بيدخلوا ألعاب جديدة تكون بتتلعب بشكل كبير من خلال الاطفال و الشباب، مثال Basketball 3x3, skateboarding, beach volleyball...etc

7- لعبة الاسكواش محتاجة تكون منتشرة في دول أكتر حول العالم، لان عدد ممارسيها و متابعيها مش كبير بالنسبة للرياضات الأخرى

8- احتكار مصر للعبة مش هو السبب لعدم دخولها الاوليمبياد من وجهة نظري كما يعتقد البعض، لان إنجلترا وأستراليا كانوا محتكرين اللعبة في أوقات كثيرة و لازال لديهم أبطال.

9- الاسكواش تحتاج ان تكون ابسط من كده و تكون قليلة التكلفة من حيث الملاعب والادوات حتى يمكن انتشارها بشكل أسرع وأسهل في جميع أنحاء العالم.

10- الاسكواش محتاجة تتواصل بشكل اقوى مع اعضاء اللجنة الاوليمبية الدولية و دعوتهم لحضور البطولات الدولية مثال بطولة الاهرام، و يجب دعوتهم من خلال الحكومة المصرية و محاولة الضغط عليهم و المطالبة بأدراج الاسكواش بالالعاب الاوليمبية.