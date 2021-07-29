شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب قرار الجبلاية بخصوص مباراة المحلة واتجاه لإنهاء معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، القرار النهائي لاتحاد الكرة بخصوص مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالدورى الممتاز، بعد الأنباء الصادرة من الجبلاية عن تأجيل مباريات الدورى المقبلة بعد تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو المقامة حاليا.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير مصير الدورى المصرى بعد تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية فى أولمبياد طوكيو، قائلا: "الدورى سيتوقف عقب مباراة الأهلى وأسوان مساء اليوم الخميس، وسيعود يوم 10 أغسطس حال خروج منتخب مصر الأولمبي من دور الثمانية أمام البرازيل".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لن تلعب مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز حتى عودة المنتخب الأولمبي من اليابان، والتأجيل قد يستمر لما بعد 10 أغسطس حال تأهل الفراعنة لنصف نهائى الأولمبياد".

وأوضح شوبير: "مباراتا الأهلى مع دجلة وسيراميكا سيتم إعلان تأجيلهما خلال ساعات، والأندية وافقت على هذا الاتجاه من قبل في اجتماع شامل بالجبلاية قبل سفر المنتخب الأولمبي لليابان".

وأكمل: "الدوري سيتوقف ويعود بعد عودة المنتخب الوطني الأولمبي، والدوري سينتهي يوم 17 سبتمبر المقبل وسيتم الإعلان عن هذا خلال ساعات".

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن الجهاز الفني يدرس إنهاء معسكر الإسكندرية المقام حاليا والعودة للتدريبات للقاهرة من جديد حال تأجيل مباراة المحلة خاصة أن الفريق دخل المعسكر منذ يوم 21 يوليو الجارى ويخشى الجهاز الفنى تعرض اللاعبين للإجهاد والضغط النفسي من طول فترة المعسكر وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة.