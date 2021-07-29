شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد عادل؟.. قبل إدارة مباراة أسوان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى فى السابعة مساء اليوم الخميس نظيره أسوان على استاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق الأهلى فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل أسوان مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ويدير مباراة الأهلى وأسوان الليلة محمد عادل حكم ساحة، وأحمد توفيق طلب، ورضا جبر، مساعدين، وعمرو جلال حكما رابعًا ، كما يتواجد وائل فرحان حكما للفيديو، ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو.

محمد عادل صاحب الـ43 عاما أدار هذا الموسم ثلاث مباريات لـ الأهلي أمام الإنتاج الحربي، والجونة وبيراميدز، فاز المارد الأحمر على الإنتاج برباعية، وتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، وتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

وإجمالا أدار محمد عادل 14 مباراة سابقة للأهلي فاز الأخير في 10 منها وخسر مرة، بينما فاز أسوان مع عادل مرة وحيدة وخسر 3 مرات من إجمالي 6 لقاءات.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.