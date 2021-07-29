شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يدعم لاعبى المنتخب الأولمبى قبل مواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أعضاء الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اتصالات هاتفية مع لاعبى الزمالك المتواجدين مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو المقامة حاليا، للاطمئنان عليهم وتحفيزهم قبل مواجهة البرازيل المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات دور الـ 8 في البطولة.

وتحدث أسامة نبيه المدرب العام واحمد عبد المقصود المدرب المساعد مع لاعبي الزمالك في معسكر المنتخب الاوليمبي، ووجهوا لهم التهنئة علي التأهل لدور الثمانية، وأشاد الجهاز الفني للزمالك بمستوي اللاعبين في البطولة.

يذكر أن المنتخب الأوليمبي يضم من الزمالك كلا من : محمود الونش وإمام عاشور وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ، وحقق المنتخب الاوليمبي الفوز أمس علي أستراليا بهدفين نظيفين حسم بهما التأهل لدور الـ 8 علي حساب الارجنتين برفقة أسبانيا التي احتلت صدارة المجموعة.

من ناحية أخرى تلقي نادي الزمالك معلومات تؤكد انضمام التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق لتدريبات الدحيل القطري في سرية شديدة ودون إعلان الطرفان عن ذلك.

ووفقا للمعلومة المتداولة داخل نادي الزمالك فإن فرجاني ساسي أنهى إجراءات انتقاله بشكل رسمي لنادي الدحيل لكن الأخير يؤجل الإعلان رسميا عن الصفقة انتظارا لانتهاء الموسم الكروي في مصر حتى لا يكون طرفا في الأزمة القائمة بين اللاعب والزمالك.

وقرر مسئولو الزمالك تقديم شكوى ضد أى نادٍ يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي بداعي ضم اللاعب رغم امتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم الكروي الحالي وانتهاء مسابقة الدوري وكأس مصر.

وقرر مسئولو الزمالك التحقق من معلومة انضمام فرجاني ساسي لتدريبات الدحيل سرا وحال التأكد من ذلك سيتم تقديم شكوي رسمية ضد النادي القطري مصحوبة بما يؤكد تواجد اللاعب مع الدحيل دون أذن الزمالك.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب، الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد أن الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة أنها أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية فى حسابه بالمدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الأبيض سيطالب في شكواه منع نادي فرجاني ساسي الجديد من قيد أي لاعبين سواء فرجاني ساسي أو غيره بسبب تعاقده مع لاعب لا يزال مرتبط بعقد مع الزمالك.