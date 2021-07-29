شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم محمد الشناوى بالأولمبياد.. الأفضل بين حراس دورة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد الشناوى قائد الأهلى وحارس مرمى منتخب مصر الأولمبى مستويات قوية خلال حراسة عرين الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 وساهم بشكل كبير فى تأهل منتخب مصر لدور الثمانية بالأولمبياد بفضل تصدياته الرائعة.

وتصدى الشناوى للعديد من الكرات الخطيرة فى مباريات منتخب مصر الثلاثة بدور المجموعات للأولمبياد خاصة فى مباراة أستراليا التى نجح خلالها في التصدى لـ3 كرات كانت كفيلة بإحراز منتخب الكانجارو لثلاثة أهداف وتبديد حلم المصريين في الصعود لدور الثمانية بالأولمبيادو.

ونال الشناوي تقييم 7.67 / 10 وفقا لما ذكرته شبكة "Sofa Score" العالمية، كأفضل حارس مرمى بين 18 حارسا شاركوا في منافسات الدور المجموعات رفقة 16 منتخبا.

وحصل قائد الأهلى على التقييم الأفضل بين لاعبى مصر في الدورة الأولمبية قبل بدء المراحل الإقصائية، والتى سيواجه فيها منتخب مصر نظيره البرازيلي، فى مباراة مُقرر لها يوم السبت 31 يوليو الجارى، على أرضية ملعب "سايتاما 2002" الشهير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للأولمبياد.

كما حصل الشناوى على التقييم الأفضل بين حراس مرمى المنتخبات الـ16 التى شاركت فى الأولمبياد، بفضل استبساله ودوره المؤثر مع المنتخب الأولمبي ومساهمته في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين ضد إسبانيا وأستراليا واستقبال هدف وحيد خلال المشاركة في دور المجموعات وهو هدف فوز الأرجنتين في الجولة الثانية.

وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على الإشادة بتألق حارس مرماها النجم محمد الشناوي، مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو، وبالتحديد في مباراة اليوم أمام منتخب أستراليا التي تألق فيها وانتهت بفوز المنتخب المصري بثنائية نظيفة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر، صورة لكابتن فريقها عبر حسابها بموقع تويتر، وكتبت تغزلاً في الشناوي "سوبر شنو صمام الأمان".

وضرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، موعداً مع نظيره البرازيلي في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب إسبانيا.

أحرز هدفي منتخب مصر الأوليمبي في شباك نظيره الاسترالي، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85 .