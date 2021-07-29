شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتصدر قائمة 5 لاعبين عانوا من قطع وتر إكيليس فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا إصابة صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بقطع فى وتر إكيليس، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد.

وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى بنادى سيراميكا، أن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما ستحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

صالح جمعة ليس اللاعب الأول الذى يتعرض لمثل هذه الإصابة، فقد تعرض العديد من اللاعبين لنفس الإصابة نستعرض أبرز 5 لاعبين فى التقرير التالى..

سعد سمير

ويعد سعد سمير مدافع النادى الأهلى آخر النجوم اللذين تعرضوا لهذه الإصابة، والتى نالت منه فى مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، واضطر سعد سمير لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له.

أحمد حمودى

تعرض أحمد حمودى لاعب وسط فريق بيراميدز لقطع فى وتر أكيلس، أثناء مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه، وخضع اللاعب لجراحة، وغاب حمودى عن الملاعب فترة تصل إلى 3 أشهر، خضع خلالها لبرنامج تأهيل.

وخضع أحمد حمودى لعملية جراحية كانت هى السبب فى عدم مشاركته فى المباريات الأخيرة لبيراميدز.

محمود عبد الرحيم "جنش"

تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادى الزمالك إلى إصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر يونيو الماضى وتسببت فى غيابه عن الملاعب.

أحمد فتحى

تعرض أحمد فتحى، لاعب النادى الأهلى، للإصابة بقطع فى تر أكيلس خلال لقاء فريقه أمام بلدية المحلة فى الدورى الممتاز موسم 2007 – 2008، وغاب على إثرها ثمانية أشهر كاملة.

جيلبرتو

كما أن الأنجولى جيلبرتو لاعب الأهلى السابق داهمته الإصابة فى وتر أكيلس أيضا عندما شارك منتخب أنجولا فى مباراة ودية عام 2006 ولكنه غاب لمدة عام ونصف، إلا أنه رحل عن صفوف القلعة الحمراء 2010 بعدما تسببت الإصابة فى تراجع مستواه.

وعانى جليبرتو من الإصابة التي داهمته مرة أخرى أثناء مشاركته فى إحدى المباريات مع فريق ليرس البلجيكى فى عام 2011 قبل أن يختتم مسيرته فى بترو أتليتكو الأنجولى.