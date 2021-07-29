شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يتفوق على مدافعى اليابان و البرازيل و المكسيك فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد حجازي، قائد المنتخب الأولمبي، فى خطف المركز الأول فى استفتاء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب فى دور المجموعات، خلال منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

تفوق حجازى فى دور المجموعات بأولمبياد طوكيو على الثلاثي "الياباني كوبو" و"البرازيلي ريتشارليسون" و"المكسيكي ألكسيس فيجا".

ساهم حجازى فى نجاح منتخب مصر الأولمبي في الصعود لدور الربع نهائي، وذلك بعد احتلال المركز الثاني فى المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدر الترتيب.





احمد حجازى أكثر لاعبى الفراعنة مشاركة فى الأولمبياد حال الظهور أمام البرازيل

وبات أحمد حجازى على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته فى مباراة منتخب البرازيل المقبلة، حيث سيخطف وقتها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهوراً فى الأولمبياد.

وجاءت قائمة أكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة فى الأولمبياد كالتالى:

- على الحسنى لاعب الأهلى والزمالك الأسبق.. 8 مباريات خلال ثلاث دورات "إنفرس 20 وباريس 24 وأمستردام 28"

- محمد بدوى لاعب المصرى الأسبق.. 8 مباريات خلال دورتين "روما 60 وطوكيو 64".

- أمين الأسناوى لاعب اتحاد السويس الأسبق.. 7 مباريات خلال دورتين "روما 60 وطوكيو 64".

- رفعت الفناجيلى لاعب الأهلى الأسبق.. 7 مباريات خلال دورتين "روما 60 وطوكيو 64".

- أحمد حجازى لاعب الإسماعيلى الأسبق.. 7 مباريات خلال دورتين "لندن 2012 وطوكيو 2020".

وتأهل منتخب الفراعنة لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل بدور الثمانية لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد احتلاله المركز الثانى فى مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما تصدر راقصو السامبا ترتيب المجموعة الرابعة.





احمد حجازى يتميز بالكرات الرأسية

أحمد حجازى يمتاز بقوة واضحة فى ألعاب الهواء، حيث إنه من أفضل مدافعى قارة أفريقيا على مستوى الكرات الرأسية، والتعامل مع الصراعات الثنائية، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، دون ارتكاب مخالفات مستمرة، لكن يعيبه فقط البطء أحيانًا فى التعامل مع المهاجمين أصحاب السرعات الخاطفة.