شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاتح صلاح محسن فى التجديد بعد العودة من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادى الأهلى فى مفاتحة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر فى تجديد عقده فور العودة من المشاركة فى أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب الأولمبى، باعتبار أن اللاعب يتبقى موسم فى عقده مع الأهلى ويحق له التوقيه لأى نادٍ فى يناير المقبل.

ويرغب مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد صلاح محسن باعتباره من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق الأحمر، ويقدم عروضا طيبة في الفترة الحالية وبات من العناصر المؤثرة التي يعتمد عليها بيتسو موسيماني في مباريات الأهلي سواء المحلية أو الأفريقية.

وانضم صلاح محسن للأهلي قبل 3 مواسم قادما من إنبي في صفقة مدوية وصلت قيمتها ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري، واستمر لفترة في صفوف الأهلي قبل أن يخرج إعارة إلأى نادي سموحة في الموسم الماضي ويعود مطلع الحالي للأهلي.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، من أجل توفير حالة من الاستقرار الإداري والفني وعدم تشتيت تركيز اللاعبين بالتفكير في مصيرهم أو مناقشة أية عروض خارجية حال تلقيهم إغراءات خارجية.

ووضع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من خلال حساب بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، النجمان المصريان صلاح محسن، لاعب الأهلى، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ضمن قائمة ضمت 6 لاعبين فى استفتاء لاختيار أفضل لاعب شاب فى البطولتين التى توج الأهلى بلقب دورى الأبطال، والرجاء المغربى بلقب الكونفدرالية.

ونشر حساب البطولتين عبر تويتر صور 6 مواهب تألقوا خلال هذا الموسم، منهم صلاح محسن "الأهلى"، إبراهيم عادل "بيراميدز"، محمد على بن رمضان "الترجى التونسى" وماسوبى "كايرز تشيفز الجنوب إفريقى".

وتوج صلاح محسن مع الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وسجل هدفا فى لقاء ذهاب دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، الذى كان مفتاحا للنجمة العاشرة، كما صنع 3 ـهداف أخرى لزملائه خلال البطولة.

بينما وصل إبراهيم عادل مع بيراميدز إلى الدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام الرجاء المغربى، وساهم فى تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.