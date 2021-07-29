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5 معلومات عن مباراة الاهلى وأسوان اليوم الخميس 29 / 7 / 2021 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقام الهام الذى يجمع الاهلى مع أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن هذه المباراة..

ترتيب الاهلى وأسوان فى جدول الدوري 

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة، فيما يحتل أسوان المركز  السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.

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نتيجة أخر ظهور للأهلى وأسوان فى الدوري 

حقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة فيما تعادل أسوان مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

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غيابات الاهلى أمام أسوان 

يخوض الاهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الانتاج ، وسيواصل الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر الاعتماد على الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي وحسين الشحات بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.

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20 مباراة جمعت الاهلى وأسوان 

مباراة الأهلى وأسوان اليوم هى رقم 21 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 20 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 19 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.

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الخماسية أكبر فوز 

 أكبر فوز حققه الأهلى على حساب فريق أسوان كان فى موسم 2002- 2003 حينما فاز المارد الأحمر بخماسية دون رد سجلها أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاتة "هدفين".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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