شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع الأولمبياد: استمروا فى تشجيع أبطالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر لتنس الطاولة، عن سعادته وامتنانه بتشجيع الجماهير المصرية له خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، والتى حصد خلالها المركز الخامس، بعد خسارته فى الدور ربع النهائى أمام بطل العالم مالونج لاعب الصين، فى إنجاز تاريخى وغير مسبوق لتنس الطاولة المصرى والعربى.

وقال عصر فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": أشكر كل الجماهير على وقوفهم معي طول مباريات البطولة، مالونج لاعب غير عادي كانت مباراة صعبة، وسعيد بأنى لعبت على المكسب لأنى مؤمن بأنك طالما ترتدى قميص منتخب مصر فبإمكانك كل شىء، قدمت مباراة جيدة في اللقاء الأول والثاني وهزمت لاعب الصين في المباراة الثالثة لأول مرة.

وأضاف: وأنا بقول اجمد يا عمر كنت عارف إنى جامد عشان إنتم معايا، عايزين ندعم منتخب اليد والقدم، وكلنا مصريين ومش عايزين نحبط أبطالنا عايزين نشجعهم.

وودع البطل المصري عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة، أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منافسه لاعب الصين لونج ما، في الدور ربع النهائي بنتيجة 4/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7/11، 9/11، 6/11، 13/11 ، 11/6

يذكر أن لونج ما والذي لاعب عصر في ربع النهائي، حاصل على لقب بطولة العالم في تنس الطاولة 3 مرات، بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريودي جانيرو.

وحقق البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، إنجازاً فريداً خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما فاز على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة 4/3، في مباراة دور الـ 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/8، 6/11، 11/8، 7/11، 11/9، 5/11، 11/7.

بدأ عمر عصر المسيرة الرياضية فى نادى دسوق الرياضى برعاية من والده، وكان مسئولا للعبة تنس الطاولة بالنادى، وعمه ماهر عصر وكان محاضرًا دوليًّا للعبة ذاتها، وقد بدأ عمر وهو فى سن الرابعة واستمر حتى التاسعة مع شقيقه الأصغر خالد.