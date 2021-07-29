قصة صور.. أحمد الأحمر أسطورة لن تتكرر فى كرة اليد المصرية

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وشقيقته، الإعلامية نيرة الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى 4 أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.

كما شارك نجم القلعة البيضاء فى 4 دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دى جانيرو 2016 محققا المركز التاسع وأخيرا أولمبياد طوكيو، وشارك أيضا فى سبع نسخ من كأس العالم، وكان المركز الـ13 هو أفضل ما حققه فى نسخة 2017 فى فرنسا.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد، وهو نادى الزمالك، بتحقيقه 12 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

وعلى صعيد الأندية بقارتى آسيا وإفريقيا، توج أحمد الأحمر، بـ19 بطولة قارية ليكون، رقم واحد على مستوى العالم فى حصوله على بطولات قارية، حيث توج مع الزمالك، 5 مرات دورى أبطال إفريقيا، و5 السوبر الإفريقي، مرة كأس أبطال الدورى و4 مرات ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، بالإضافة لحصد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية عام 2010.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد الأحمر فى الصور التالية: