شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فخر الدين بن يوسف ينتظم فى معسكر الإسماعيلى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الخميس، التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى فى معسكر الدراويش بالإسكندرية بعد وصوله للقاهرة، وأنهى النادى الإسماعيلى إجراءات عودة اللاعب من تونس بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها للتواجد مع أسرته فى بلاده.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتنتظر الفريق مواجهات من العيار الثقيل فى شهر أغسطس المقبل مع عودة الدورى العام، البداية أمام بيراميدز ثم أمام الأهلى والزمالك على التوالى.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.