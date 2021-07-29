شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يخشى مفاجآت أسوان بالدورى على ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلى فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل أسوان مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الإنتاج، وسيواصل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر الاعتماد على الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي وحسين الشحات بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.

وطالب موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالى لمواصلة ملاحقة الزمالك على قمة المسابقة، ونجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى، ليخسر أربعة نقاط مؤثرة في سباق الصراع على القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك، وذلك أمام أسوان ووادي دجلة وسيراميكا .

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الثلاثة للوصول إلى 61 نقطة وهو ما يضمن للمارد الأحمر التساوى مع الفارس الأبيض على قمة المسابقة، ولكن أفضلية المواجهات المباشرة وقتها ستكون لصالح المارد الأحمر.

في المقابل ، طالب أحمد بيبو المدير الفني لأسوان لاعبيه بتجهيز مفاجأة لبطل إفريقيا بتقديم مباراة كبيرة والخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في انتشال زهرة الجنوب من عثراته في الأسابيع الأخيرة للمسابقة لتحسين مركزه فى جدول الدورى العام ودعم حظوظه فى البقاء، مستغلاً تراجع مستوى الفريق الأحمر منذ العودة من دورى أبطال إفريقيا.