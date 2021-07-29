شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد مليون دولار سعر المهاجم الأجنبي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة نادي الزمالك مبلغ مليون دولار كحد أقصى للتعاقد مع مهاجم سوبر أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعدما طلب الفرنسي كارتيرون ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد، وأن يكون بديلا لمروان حمدي في خط الهجوم.

واستبعد كارتيرون مروان حمدي من حساباته خلال الفترة المقبلة، بعدما فشل اللاعب في إقناع اللاعب بمستواه، وأنه قادر على قيادة هجوم الزمالك، كما تبحث إدارة النادي تسويق حميد أحداد والاستفادة بمكانه في قائمة الفريق للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر برفقة سيف الدين الجزيري.

من ناحية أخرى يتمسك نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، بالانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أبدى النادي الأبيض رغبة قوية فى الحصول على خدمات اللاعب بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن دونجا يسعى لإنهاء صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بأى شكل، موضحا أن اللاعب قرر التضحية والتنازل عن مستحقاته المالية لدي بيراميدز وتحمل جزء من قيمة صفقة انضمامه للزمالك لإتمامها.

وشهدت الأيام الماضية، تحفظ إدارة الزمالك على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا، الذى يعد واحد من أهم المطلوبين لتدعيم خط الوسط الأبيض، إلا أن طلبات بيراميدز الراغب في الحصول على بعض اللاعبين لإتمام الصفقة مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفي فتحي، والذي يرغب بيراميدز في ضمهما بقوة.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، كلمة السر في صفقة دونجا حيث تحدث معه عدة مرات حول أهمية انتقاله للزمالك في المرحلة المقبلة، وأنه سيكون من العناصر المؤثرة وسيكون له دور فني كبير نظرا للحاجة لجهوده.