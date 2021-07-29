"بديل هاني وعودة الهداف".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيلعب به مباراة أسوان والمؤجلة من الأسبوع الـ17 بمسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، فإن موسيماني لم يستقر حتى الآن على بديل محمد هاني والذي يغيب عن مباراة الليلة بداعي الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإنتاج الحربي الماضية.

ويفاضل موسيماني بين رامي ربيعة وحسين الشحات لقياةدة الجبهة اليمنى في مباراة أسوان، في المقابل سيعود هداف الفريق محمد شريف لقيادة الهجوم أساسيًا بعدما لعب مروان محسن المباراة الماضية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - رامي ربيعة / حسين الشحات.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة بفارق ست نقاط عن متصدر الترتيب الزمالك، إلا أن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين ضد أسوان ووادي دجلة.

في المقابل، يتواجد أسوان في المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل الترتيب السادس عشر برصيد 25 نقطة.