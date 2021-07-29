سيدات الشيش يخسرن أمام المجر ويحصدن المركز الثامن بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تلقى منتخب مصر لسلاح الشيش (سيدات) هزيمة أخرى أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش المصري المكون من (يارا الشرقاوي - نهى هاني - مريم الزهيري - نورا محمد) قد خسر أمام اللجنة الأولمبية الروسية -المصنف الأول- بنتيجة 45-21 في ربع النهائي ليخوض مباراته ضد اليابان لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وخسر منتخب السيدات المصري أمام المجر المكون من (عائدة محمد - فاني كرايس - كاتا كوندريتش - فلورا باستور) بنتيجة 45-28 ليحتل المركز الثامن في البطولة.