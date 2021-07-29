قرار صارم بشأن ضربات الرأس في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قرار صارم بشأن ضربات الرأس وذلك بداية من الموسم المقبل 2021-2022.



وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه وضع توجيهات جديدة لجميع المسابقات في الموسم الجديد بينها الحد من عدد الضربات الرأسية للاعبين أثناء التدريبات.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "نوصي ونؤكد على عدم القيام بأكثر من 10 ضربات رأسية في أسبوع من التدريب، ولقد تمت الموافقة على هذه الخطوة لحماية اللاعبين وتقليل مخاطر تلف الدماغ".

وأضاف: "سنطلب من الأندية الحد من الضربات الرأسية ذات القوة العالية وتلك التي تتبع تمريرة طويلة لأكثر من 35 مترا أو من الكرات العرضية والزوايا والركلات الحرة إلى 10 في كل أسبوع تدريب".

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع روابط الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة كرة القدم الإنجليزية، ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة المدربين.

وكان تحقيق أجري عام 2002 بخصوص وفاة مهاجم منتخب إنجلترا السابق جف أستل عن 59 عاما، أكد وجود صلة بين ضربات الرأس المتكررة وتلف الدماغ. وكان الأخير قد عانى من ارتجاج في الدماغ قبل وفاته.

ونتيجة لهذا التحقيق، تعالت الأصوات المطالبة بالسماح بالتبديلات عند حدوث ارتجاج دماغي بعد ارتفاع المخاوف من إصابات الدماغ الناجمة عن ضرب الكرة بالرأس أثناء ممارسة كرة القدم والتي عانى منها العديد من اللاعبين المعتزلين إضافة إلى معاناتهم من الخرف.