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هولندا تواصل انطلاقتها في كرة اليد للسيدات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

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واصلت هولندا انطلاقتها القوية في منافسات كرة اليد للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وتغلبت على أنجولا 37 / 28 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

 

وتفوق المنتخب الهولندي على نظيره الأنجولي على مدار شوطي المباراة 17 / 15 و20 / 13 ليحقق انتصاره الثالث على التوالي بينما كانت الهزيمة هي الثالثة لأنجولا.

 

وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب الإسباني انتصاره الثاني وتغلب على نظيره البرازيلي 27 / 23 ، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 13 / 13 ثم تفقو الفريق الإسباني خلال الشوط الثاني 14 / 10 .

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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