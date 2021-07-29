منتخب مصر يصل مقر القرية الأولمبية استعداداً لمواجهة البرازيل.. صور

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مقر القرية الأولمبية بطوكيو المنتخب الأولمبى لكرة القدم استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل على استاد سايتاما ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحرص مسئول اللجنة الأولمبية المصرية على استقبال المنتخب الأولمبى بعد تجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالمنتخب والعمل على تذليل العقبات داخل مقر القرية الأولمبية.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات استشفائية للاعبين الذىن شاركوا أمس فى مباراة أستراليا فى الجولة الثالثة لأولمبياد طوكيو، والتى فاز بها الفراعنة 2 / 0 وتأهل لدور الـ8 لمواجهة البرازيل، وذلك لعلاج الإجهاد بعد المجهود المبذول من اللاعبين فى الثلاث جولات الماضية.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.