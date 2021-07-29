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هولندا تواصل انطلاقتها في كرة اليد للسيدات

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محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

واصلت هولندا انطلاقتها القوية في منافسات كرة اليد للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وتغلبت على أنجولا 37 / 28 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

 

وتفوق المنتخب الهولندي على نظيره الأنجولي على مدار شوطي المباراة 17 / 15 و20 / 13 ليحقق انتصاره الثالث على التوالي بينما كانت الهزيمة هي الثالثة لأنجولا.

 

وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب الإسباني انتصاره الثاني وتغلب على نظيره البرازيلي 27 / 23 ، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 13 / 13 ثم تفقو الفريق الإسباني خلال الشوط الثاني 14 / 10 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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