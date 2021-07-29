تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

تقام اليوم الخميس 29 يوليو/ تموز 2021، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الكأس الذهبية، بجانب مباراة مؤجلة في الدوري المصري.



وتمكن المنتخب القطري من بلوغ الدور نصف النهائي، بعدما أطاح بنظيره السلفادور في دور الثمانية بالفوز 3-2.

يخوض المنتخب القطري مباراة تاريخية مرتقبة أمام نظيره الولايات المتحدة الأمريكية في نصف نهائي الكونكاكاف "الكأس الذهبية".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس " beIN Sports 1 HD Premium".

ضمن الجولة 17 والمؤجلة من الدوري المصري، يستضيف أسوان نظيره الأهلي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، مساء يوم الخميس.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس، المباراة على الهواء مباشرة.

ضمن استعدادات فريق ليفربول الإنجليزي للموسم الجديد، والذي يضم المصري محمد صلاح بين صفوفه، يلتقي بنظيره هيرتا برلين الألماني، مساء الخميس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة التاسعة و20 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة ليفربول الرسمية.