أحمد مجاهد : طلائع الجيش أحق بالمشاركة في الكونفدرالية.. وإلغاء الدوري شيء من الخيال

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإدارة الاتحاد المصري عن أحقية نادي طلائع الجيش بالمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وقال "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on"المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": اللائحة تقول أن بطل الكأس يشارك في الكونفدرالية، ويحل وصيفه بدلاً منه إذا كان متأهلاً بالفعل.

واوضح انه إذا سارت الأمور على طبيعتها، سيشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وطلائع الجيش في الكونفدرالية مع صاحب المركز الثالث في دوري الموسم الحالي.

وعن استئناف الدوري بصورة طبيعية قال مجاهد : مباراة الأهلي وأسوان هي الأخيرة قبل توقف قصير، ونعود أحد يومي 5 أو 6 أغسطس، وإما أحد يومي 9 أو 10 أغسطس.

وتابع : لدينا جدولين للدوري، الأول إذا فازت مصر على البرازيل في ربع نهائي دورة طوكيو ووصلت إلى نصف النهائي، والثاني إذا ودعت المسابقة وعاد الفريق المصري إلى القاهرة مبكراً.

وعن إمكانية إلغاء الدوري قال مجاه دساخراً : إلغاء الدوري شيء من الخيال"، مشدداً على استكمال مسابقة الموسم الحالي حتى نهايتها.